Экономика

НБУ ввел в оборот новую монету: стало известно, кто на ней изображен (фото)

Вчера, 28 июля, Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривны “Елизавета Ярославна”. Эксперты НБУ решили продолжить серию «Выдающиеся личности Украины».

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Об этом сообщил «Трибун», сославшийся на пресс-службу НБУ, передает «УРА-Информ».

Говорят, что монета посвящена княгине Елизавете Ярославне, старшей дочери великого князя Киевского князя Ярослава Мудрого. Тираж монеты составляет 30 000 штук. Цена же, в свою очередь, достигает 56 гривен.

На конкурс дизайнеров было представлено шесть концепций монет. Победил проект киевских художников из группы «АртТРиум» – Владимира Тарана и близнецов Александра и Сергея Харуков. Они создали почти 400 украинских памятных монет, а также активно работают в сфере украинской филателии.

Таким образом, теперь у ценителей монет есть возможность приобрести своего рода почти раритет по своевременной цене.

Как сообщалось ранее, Порошенко поставил жесткий ультиматум Кремлю: экс-президент сказал, на что должна согласиться Москва.

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