Аналитик раскрыл, как власти пытаются удержать экономику Украины: подробности

Юрист и аналитик Андрей Вигиринский заявил, что правительство пытается наполнить бюджет определенными решениями, но, несмотря ни на что, война не означает улучшения качества жизни, поэтому цены будут расти.

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Об этом он рассказал на канале My.UA, передает «УРА-Информ».

“Если через 5 месяцев вырастут цены и нужно будет пересматривать соцстандарты, то домохозяйствам неоткуда будет взять деньги, только номинальная гривна, хотя она уже прошла процесс девальвации”, – сказал Вигиринский.

По словам экспертов, власти пытаются хоть как-то уложиться в бюджет, и многие решения уже приняты: повышение процентной ставки НБУ и возврат налогов на импорт, от которых ранее были освобождены компании.

«Речь идет о том, чтобы как-то попытаться наполнить бюджет за счет сокращения дефицита. Одними внешними кредитами мы этот дефицит бюджета точно не покроем”, – сказал Вигиринский.

Как отметил юрист, почти 2/3 бюджета в последние месяцы финансировал НБУ, но компания не выполняет бюджет из-за налоговых льгот. По его словам, иностранцы могут покрыть до 1/3 дефицита бюджета, поэтому Запад Украины предлагает компенсации: возврат налогов компаниям.

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