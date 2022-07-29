Аналитик раскрыл, как власти пытаются удержать экономику Украины: подробности

Юрист и аналитик Андрей Вигиринский заявил, что правительство пытается наполнить бюджет определенными решениями, но, несмотря ни на что, война не означает улучшения качества жизни, поэтому цены будут расти.
Об этом он рассказал на канале My.UA, передает «УРА-Информ».
“Если через 5 месяцев вырастут цены и нужно будет пересматривать соцстандарты, то домохозяйствам неоткуда будет взять деньги, только номинальная гривна, хотя она уже прошла процесс девальвации”, – сказал Вигиринский.
По словам экспертов, власти пытаются хоть как-то уложиться в бюджет, и многие решения уже приняты: повышение процентной ставки НБУ и возврат налогов на импорт, от которых ранее были освобождены компании.
«Речь идет о том, чтобы как-то попытаться наполнить бюджет за счет сокращения дефицита. Одними внешними кредитами мы этот дефицит бюджета точно не покроем”, – сказал Вигиринский.
Как отметил юрист, почти 2/3 бюджета в последние месяцы финансировал НБУ, но компания не выполняет бюджет из-за налоговых льгот. По его словам, иностранцы могут покрыть до 1/3 дефицита бюджета, поэтому Запад Украины предлагает компенсации: возврат налогов компаниям.
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