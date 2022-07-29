Экономика

Аналитик раскрыл, как власти пытаются удержать экономику Украины: подробности

Юрист и аналитик Андрей Вигиринский заявил, что правительство пытается наполнить бюджет определенными решениями, но, несмотря ни на что, война не означает улучшения качества жизни, поэтому цены будут расти.

Время чтения: 46 Секунд

Об этом он рассказал на канале My.UA, передает «УРА-Информ».

“Если через 5 месяцев вырастут цены и нужно будет пересматривать соцстандарты, то домохозяйствам неоткуда будет взять деньги, только номинальная гривна, хотя она уже прошла процесс девальвации”, – сказал Вигиринский.

По словам экспертов, власти пытаются хоть как-то уложиться в бюджет, и многие решения уже приняты: повышение процентной ставки НБУ и возврат налогов на импорт, от которых ранее были освобождены компании.

«Речь идет о том, чтобы как-то попытаться наполнить бюджет за счет сокращения дефицита. Одними внешними кредитами мы этот дефицит бюджета точно не покроем”, – сказал Вигиринский.

Как отметил юрист, почти 2/3 бюджета в последние месяцы финансировал НБУ, но компания не выполняет бюджет из-за налоговых льгот. По его словам, иностранцы могут покрыть до 1/3 дефицита бюджета, поэтому Запад Украины предлагает компенсации: возврат налогов компаниям.

Напомним, РФ начала подготовку к отключению Запорожской АЭС от энергосистемы Украины: подробности.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Порошенко поставил жесткий ультиматум Кремлю: экс-президент сказал, на что должна согласиться Москва

Бывший лидер Украины и сегодняшний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поставил конкретные условия РФ касательно украинского экспорта. По его словам, если Кремль не согласится на подобное, то получит еще больше санкций.

РФ начала подготовку к отключению Запорожской АЭС от энергосистемы Украины: подробности

Известная разведка «МИ-6» предоставила данные разведки на Банковую насчет действий Российской Федерации в Запорожской области. Как выяснилось, Кремль принялся к подготовке отключения ЗАЭС от украинских энергосистем.

Нафтогаз анонсировал технический дефолт: компания сообщила, с какой проблемой столкнулась

Представители одной из ключевых газовых компаний в Украине вынуждены были сделать тревожное заявление. Речь идет о так называемом техническом дефолте, который создает некоторые проблемы в экономическом секторе государства.

Украина намерена просить газовый «ленд-лиз» у США: Шмыгаль сказал, что хотят сделать власти

Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль сообщил о том, что целесообразным стал вопрос о газовых ресурсах в стране. По его словам, Кабмин будет вынужден просить у Соединенных Штатов о «газовом ленд-лизе» для Украины.

Эксперт рассказал о судьбе биткоина: Хейс сделал заявление о «дне» криптовалюты

По словам основателя и бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса, биткойн достиг дна в июне.

Израиль готовится нанести санкционный удар по РФ: стало известно, что так разозлило Тель- Авив

Стало известно, что уже совсем скоро столицу России, ждут очень серьезные последствия за запрет в РФ израильского агенства по репатриации. Более того, источники подтверждают, что Тель-Авив настроен достаточно серьезно.