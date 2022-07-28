Экономика

РФ начала подготовку к отключению Запорожской АЭС от энергосистемы Украины: подробности

Известная разведка «МИ-6» предоставила данные разведки на Банковую насчет действий Российской Федерации в Запорожской области. Как выяснилось, Кремль принялся к подготовке отключения ЗАЭС от украинских энергосистем.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«На ЗАЭС Росатом начал подписывать договоры касательно найма. Там обещают людям заработные платы как в России. Это делается для того, чтобы удержать персонал, который начал в массовом порядке увольняться», – сказано в сообщении.

В данный момент никто не может спрогнозировать, к чему в итоге придет Кремль, и останутся люди жить под оккупацией РФ. Однако известно, что, если у РФ получится все вышеупомянутое, энергетическая система Украинского государства может несколько пошатнуться. Безусловно, у официального Киева есть еще целый ряд различных электростанций, однако подобная мера способна нанести существенный урон.

Напомним, Нафтогаз анонсировал технический дефолт: компания сообщила, с какой проблемой столкнулась.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Порошенко поставил жесткий ультиматум Кремлю: экс-президент сказал, на что должна согласиться Москва

Бывший лидер Украины и сегодняшний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поставил конкретные условия РФ касательно украинского экспорта. По его словам, если Кремль не согласится на подобное, то получит еще больше санкций.

Нафтогаз анонсировал технический дефолт: компания сообщила, с какой проблемой столкнулась

Представители одной из ключевых газовых компаний в Украине вынуждены были сделать тревожное заявление. Речь идет о так называемом техническом дефолте, который создает некоторые проблемы в экономическом секторе государства.

Украина намерена просить газовый «ленд-лиз» у США: Шмыгаль сказал, что хотят сделать власти

Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль сообщил о том, что целесообразным стал вопрос о газовых ресурсах в стране. По его словам, Кабмин будет вынужден просить у Соединенных Штатов о «газовом ленд-лизе» для Украины.

Эксперт рассказал о судьбе биткоина: Хейс сделал заявление о «дне» криптовалюты

По словам основателя и бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса, биткойн достиг дна в июне.

Израиль готовится нанести санкционный удар по РФ: стало известно, что так разозлило Тель- Авив

Стало известно, что уже совсем скоро столицу России, ждут очень серьезные последствия за запрет в РФ израильского агенства по репатриации. Более того, источники подтверждают, что Тель-Авив настроен достаточно серьезно.

Эксперты Fitch спрогнозировали, какой будет инфляция в Украине к концу года

Экономика Украинского государства, как известно, в данный момент находится далеко не в лучшем положении. Потому специалисты международного рейтингового агентства Fitch решили выяснить, что же произойдет с инфляцией в конце 2022 года.