РФ начала подготовку к отключению Запорожской АЭС от энергосистемы Украины: подробности

Известная разведка «МИ-6» предоставила данные разведки на Банковую насчет действий Российской Федерации в Запорожской области. Как выяснилось, Кремль принялся к подготовке отключения ЗАЭС от украинских энергосистем.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«На ЗАЭС Росатом начал подписывать договоры касательно найма. Там обещают людям заработные платы как в России. Это делается для того, чтобы удержать персонал, который начал в массовом порядке увольняться», – сказано в сообщении.

В данный момент никто не может спрогнозировать, к чему в итоге придет Кремль, и останутся люди жить под оккупацией РФ. Однако известно, что, если у РФ получится все вышеупомянутое, энергетическая система Украинского государства может несколько пошатнуться. Безусловно, у официального Киева есть еще целый ряд различных электростанций, однако подобная мера способна нанести существенный урон.

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