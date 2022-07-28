Порошенко поставил жесткий ультиматум Кремлю: экс-президент сказал, на что должна согласиться Москва

Бывший лидер Украины и сегодняшний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поставил конкретные условия РФ касательно украинского экспорта. По его словам, если Кремль не согласится на подобное, то получит еще больше санкций.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Или РФ освобождает пути для украинского экспорта, или она получит тотальное эмбарго на собственную продукцию. Подписание «зернового соглашения» не может сопровождаться снятием санкционного давления с России. Ведь это будет поражением Украины. Именно потому антипутинская коалиция в мире должна стать единым фронтом: если Путин не будет исполнять эти документы, которые были подписаны, у нас существует план Б», – сказано в сообщении.

Затем Порошенко добавил, что официальный Киев не должен просить РФ, поскольку совершенно ей не доверяет. Более того, он сказал, что Украина не должна бояться Российской Федерации.

«Мы должны обеспечить то, чтобы весь мир остановил российский экспорт. И делать это придется до тех пор, пока Кремль не разблокирует черноморские порты нашего государства», – заключил экс-президент.

Напомним, МИД России решило опять пригрозить Украине: стало известно, насчет чего предупредил Кремль.