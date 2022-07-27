Экономика

Украина намерена просить газовый «ленд-лиз» у США: Шмыгаль сказал, что хотят сделать власти

Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль сообщил о том, что целесообразным стал вопрос о газовых ресурсах в стране. По его словам, Кабмин будет вынужден просить у Соединенных Штатов о «газовом ленд-лизе» для Украины.

Время чтения: 31 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Украина намерена обратиться к Штатам, чтобы те предоставили газовый ленд-лиз. Это необходимая мера для стабилизации прохождения отопительного сезона. Мы подготавливаем страну к сложнейшей земле в истории. Процесс идет. В этой подготовке мы рассматриваем все возможности для того, чтобы быть готовыми к любому исходу событий», – сообщил Шмыгаль.

Тем не менее, пока неясно, какой ответ Соединенные Штаты могут приготовить для Украины. Ведь известно, что США уже в значительной степени помогли официальному Киеву с вооружением и продолжают это делать.

Напомним, в Херсонской области у ВСУ новые достижения: пресс-центр армии раскрыл, чего удалось достичь.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Нафтогаз анонсировал технический дефолт: компания сообщила, с какой проблемой столкнулась

Представители одной из ключевых газовых компаний в Украине вынуждены были сделать тревожное заявление. Речь идет о так называемом техническом дефолте, который создает некоторые проблемы в экономическом секторе государства.

Эксперт рассказал о судьбе биткоина: Хейс сделал заявление о «дне» криптовалюты

По словам основателя и бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса, биткойн достиг дна в июне.

Израиль готовится нанести санкционный удар по РФ: стало известно, что так разозлило Тель- Авив

Стало известно, что уже совсем скоро столицу России, ждут очень серьезные последствия за запрет в РФ израильского агенства по репатриации. Более того, источники подтверждают, что Тель-Авив настроен достаточно серьезно.

Эксперты Fitch спрогнозировали, какой будет инфляция в Украине к концу года

Экономика Украинского государства, как известно, в данный момент находится далеко не в лучшем положении. Потому специалисты международного рейтингового агентства Fitch решили выяснить, что же произойдет с инфляцией в конце 2022 года.

Путин принял решение о долгой изоляции России: СМИ о важном указе главы Кремля

Владимир Путин созвал высших представителей экономических фондов и распорядился подготовить Россию к длительному периоду изоляции.

Красный Крест готовит новую помощь для украинцев: журналистка сказала, кто может рассчитывать на выплаты

Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что украинцы могут получить финансовую поддержку от Красного Креста. По ее словам, к сожалению, подобный экономический «жест» коснется далеко не всех граждан страны.