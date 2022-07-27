Украина намерена просить газовый «ленд-лиз» у США: Шмыгаль сказал, что хотят сделать власти

Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль сообщил о том, что целесообразным стал вопрос о газовых ресурсах в стране. По его словам, Кабмин будет вынужден просить у Соединенных Штатов о «газовом ленд-лизе» для Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Украина намерена обратиться к Штатам, чтобы те предоставили газовый ленд-лиз. Это необходимая мера для стабилизации прохождения отопительного сезона. Мы подготавливаем страну к сложнейшей земле в истории. Процесс идет. В этой подготовке мы рассматриваем все возможности для того, чтобы быть готовыми к любому исходу событий», – сообщил Шмыгаль.

Тем не менее, пока неясно, какой ответ Соединенные Штаты могут приготовить для Украины. Ведь известно, что США уже в значительной степени помогли официальному Киеву с вооружением и продолжают это делать.

Напомним, в Херсонской области у ВСУ новые достижения: пресс-центр армии раскрыл, чего удалось достичь.