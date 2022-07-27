Экономика

Нафтогаз анонсировал технический дефолт: компания сообщила, с какой проблемой столкнулась

Представители одной из ключевых газовых компаний в Украине вынуждены были сделать тревожное заявление. Речь идет о так называемом техническом дефолте, который создает некоторые проблемы в экономическом секторе государства.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Нафтогаз анонсировал технический дефолт. В заявлении компании подтверждается тот факт, что сегодня, 26 июля, прошло время выплат «Нафтогаза» собственникам европейских облигаций. В компании говорят о том, что на счетах были деньги на платежи. Но для выплат необходимо так же утверждение Кабинета министров. Он не предоставил его», – сказано в сообщении.

Чем закончится подобная проблема, к сожалению, в точности никто не знает. Людей в Украине больше интересует отопительный сезон, поскольку начали появляться тревожные сообщения о том, что он будет сорван, и многие населенные пункты попросту не получат тепло в зимнее время.

Однако уже сейчас правительство делает все возможное, чтобы у людей зимой было тепло. Рассматривается даже вариант своеобразного газового «ленд-лиза» для Украины, о чем заявлял недавно Денис Шмыгаль.

Напомним, эксперт рассказал о судьбе биткоина: Хейс сделал заявление о «дне» криптовалюты.

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