Израиль готовится нанести санкционный удар по РФ: стало известно, что так разозлило Тель- Авив

Стало известно, что уже совсем скоро столицу России, ждут очень серьезные последствия за запрет в РФ израильского агенства по репатриации. Более того, источники подтверждают, что Тель-Авив настроен достаточно серьезно.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что желание России запретить “Сохнут” очень разозлило Израиль. Именно это стало последней каплей, после которой нейтральная сторона Израиля к Кремлю на фоне войны будет в значительной степени пересмотрена.

Израиль, который в отличие от других западных стран, присоединившихся к санкциям, оставался в нейтралитет, вскоре может поменять свою позицию.

Помимо этого, есть информация, что премьер Израиля Яир Лапид уже поручил МИДу некоторые задания. Он поручил тамошним экспертам подготовить серию политических мер, которые направлены в сторону РФ в качестве ответа на сворачивание еврейского агентства.

Напомним, Лукашенко ответил, когда Беларусь признает ОРДЛО: нелегитимный глава РБ сделал неоднозначное заявление.