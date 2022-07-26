Эксперт рассказал о судьбе биткоина: Хейс сделал заявление о «дне» криптовалюты

По словам основателя и бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса, биткойн достиг дна в июне.

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Об этой информации сообщил ресурс Coinspot, передает «УРА-Информ».

Падение BTC до $18 000 в прошлом месяце стало знаковым событием для всего рынка. Многие трейдеры и спекулянты ушли из криптосферы после такого обвала. Это была крупнейшая цифровая валюта, которой удалось найти дно, после чего, по мнению экспертов, снизился риск нового разворота.

Некоторые инвесторы воспользовались кратковременным падением биткойна ниже $18 000 и купили его по выгодной цене.

Артур Хейс прокомментировал:

«Этот уровень ($18 000) был, пожалуй, самым низким. Однако обычно дно снова тестируется, прежде чем рынок вернется в бычью фазу», – сказал он.

Поэтому основатель BitMEX не исключает, что в ближайшее время BTC может упасть до $18 000, но тогда тренд должен резко измениться.

Одним из факторов, повлиявших на смену вектора, должно стать смягчение политики ФРС США. Пока еще нет признаков снижения учетной ставки из-за высокой инфляции.

Однако, как только регулятор изменит курс, он сможет платить не только высокотехнологичным компаниям, но и криптовалютами, прогнозирует Хейс.

Напомним, биткоин может продержаться на неожиданном уровне: эксперт сообщил о новой закупке «китов».