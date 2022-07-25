Экономика

Эксперты Fitch спрогнозировали, какой будет инфляция в Украине к концу года

Экономика Украинского государства, как известно, в данный момент находится далеко не в лучшем положении. Потому специалисты международного рейтингового агентства Fitch решили выяснить, что же произойдет с инфляцией в конце 2022 года.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Инфляция в стране до конца года возрастет до 30%. Ключевой причиной этому служит влияние монетарной политики государства наряду с дальнейшими сбоями в логистике, войной, денежным финансированием, а также высокими мировыми ценами на хранящуюся сырьевую продукцию. В частности, это касается энергоресурсов», – сказано в сообщении.

На этом фоне еще стоит отметить и то, что курс доллара и евро тоже удивил немалое количество людей. Если до войны доллар не переходил за отметку в 30 грн, а евро за 33, то уже сейчас курс в некоторых банках достигает 40 гривен за доллар и евро.

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