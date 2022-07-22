Путин принял решение о долгой изоляции России: СМИ о важном указе главы Кремля

Владимир Путин созвал высших представителей экономических фондов и распорядился подготовить Россию к длительному периоду изоляции.

Время чтения: 1 Мин. , 5 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Президент России Владимир Путин очень не хочет слышать об экономических проблемах своей страны из-за собственной авантюры – войны против Украины. По состоянию на начало 2022 г. РФ уже грозит первый за 100 лет дефолт, крах автопрома и металлургии, персональные санкции против «ближнего круга друзей и миллиардеров».

Однако всех этих испытаний оказалось недостаточно, чтобы Путин задумался. Хозяин Кремля недавно собрал «экономическое политбюро» в составе пяти человек: это глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин. , а также директор ВТБ Андрей Костин и директор «Роснефти» Игорь Сечин.

До 24 февраля никто из них не знал масштабов грядущей войны. Если бы у высокопоставленных чиновников была информация, у них было бы время сделать хотя бы несколько оговорок. Кремль не ожидал, что Запад в ответ заморозит половину своих активов и потеряет 50% трудновосполнимого импорта.

По данным ЦБ, каждая четвертая компания не смогла найти замену иностранным комплектующим, а в лекарствах — 50%. Несмотря на то, что целые отрасли в РФ находятся на грани вымирания, Путин и слышать не хочет о проблемах. Он убежден, что Россия может преодолеть трудности и выжить отдельно от остального мира, который «рано или поздно склонится перед ней».

Напомним, стало известно, когда РФ может попытаться захватить Одессу: чиновник рассказал о своих опасениях.