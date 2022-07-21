Экономика

Красный Крест готовит новую помощь для украинцев: журналистка сказала, кто может рассчитывать на выплаты

Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что украинцы могут получить финансовую поддержку от Красного Креста. По ее словам, к сожалению, подобный экономический «жест» коснется далеко не всех граждан страны.

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Об этой информации представительница СМИ сообщила в эфире «Знай.UA», передает «УРА-Информ».

«Красный Крест объявил о новом раунде финансовой помощи украинцам во время войны. Некоторые граждане могут получить 2500 гривен, и эта сумма выплачивается ежемесячно», — говорит Екатерина Котенкова.

По ее мнению, деньги будут выплачены внутренне перемещенным лицам, но только один раз – гражданам с инвалидностью, многодетным семьям, семьям с умственно отсталыми детьми или детьми без родителей. Кроме того, по словам журналиста, больше ничего делать не нужно, так как данные уже есть в госреестре, средства будут перечисляться автоматически, на основании данных из базы данных «Совместные преступления» и информационной платформы «Допомога».

«Это означает, что вам не нужно запрашивать платежи». ВПЛ в оккупированных и военных зонах имеют приоритет. Именно об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Деньги будут выплачены в рамках программы «Дія», — поясняет Екатерина Котенкова.

Поэтому регистрация иностранцев необходима, но без дополнительных подтверждений, так как на сегодняшний день все заявки цифровые и нелегальная база данных уже существует. Поэтому, как подчеркивает журналист, власти готовы помочь ТРКК сразу и без бюрократических препон через портал «Дія».

Напомним, в РФ пригрозили Украине новыми захватами территорий: Захарова сделала скандальное заявление.

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