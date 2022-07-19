Экономика

Инсайдер ОП сказал, когда начнутся сложные времена для Украины: назван конкретный период

Как известно, из-за войны экономический и гуманитарный кризисы в Украинском государстве только усугубились. Однако источник из Офиса Президента утверждает, что самое сложное время для многих украинцев наступит только с октября-месяца.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что в октябре Украина увидит большое потрясение из-за нехватки денежных средств. В данный момент экономика вытягивается благодаря западным кредитам. Есть еще и распродажа золотовалютных резервов государства. Центральный банк Украины с начала войны продал золота уже на 12, 4 миллиарда долларов. Это фактически 65-70% от всех запасов», – заявил источник.

Далее он добавил, что в октябре, если аналитики правы, будут окончательно распроданы остатки золота. Именно с того периода, если источник из Офиса Президента прав, начнутся самые тяжелые времена для целого ряда украинцев.

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