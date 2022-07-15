Один из важных бизнесов в Украине снова под угрозой: инсайдер рассказал, какое решение принял Запад

Источник из Офиса Президента уверяет, что одна из ключевых отраслей Украинского государства может совсем скоро стать нерентабельной. Речь идет о строительном бизнесе, для которого Запад поставляет ограниченную финансовую помощь, чего недостаточно для поддержки его деятельности.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что в случае если Запад не увеличит финпомощь, то строительная отрасль в Украине попросту рухнет. Сейчас она уже замерла, ожидая заказов со стороны Офиса Президента на строительство жилищных условий для переселенцев. Однако в данный момент заказы отсутствуют. Кроме того, Офис Президента в данный момент не приобретает уже выстроенные квартиры, что обещали передать на нужды переселенцев», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что причиной вышеупомянутому служит отсутствие денег в стране. При этом до сих пор неясно, как Зеленский или функционеры на Банковой намерены поддерживать столь важную отрасль для всей страны.

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