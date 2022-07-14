Экономика

В Украине может начаться новая проблема: на этот раз экономическая

Она может затронуть практических всех.

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Жителей Украине может постигнуть новая проблема. Речь идет о деньгах.

На данный момент официальный курс НБУ, который был зафиксирован в первый день войны, остается на уровне 29,25 грн/$. Наличные курсы почти на 10 грн оторвались от официального. По данным экспертов из-за этого могут возникнуть проблемы с наличием наличной валюты, пишет УРА-Информ со ссылкой на Форбс.

Совсем недавно банки повысили курс, который устанавливается для зарубежных операций с гривневыми карточками. Причина роста курса может заключаться в том, что именно “карточный туризм” во время войны стал крупным каналом поставки в Украину валютной наличности.

Изменение курсов в банках если не перекроет его, то сделает существенно меньшим. Поэтому у украинцев могут возникнуть новые проблемы.

Ранее мы сообщали, что Израиль начал тоже помогать Украине.

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