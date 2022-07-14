В Германии ответили, когда перестанут покупать уголь РФ: депутат назвал конкретную дату

Германия полностью прекратила закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть — 31 декабря. Страна объявила о серьезных изменениях в энергоснабжении.

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Об этом заявил замминистра финансов ФРГ Йорг Кукиес в интервью в Сиднее, сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на Reuters.

По словам Куки, главной задачей теперь будет восполнить образовавшуюся брешь, когда Евросоюз будет платить всего 158 кубометров газа в год.

«Через несколько недель мы уйдем от российского угля», — сказал он.

По его словам, Россия поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти.

«Все, кто знает историю нефтепровода «Дружба», который уже был агентством советской империи в Восточной Европе, избавится от этой зависимости не так уж и просто, но это то, чего мы хотим добиться».

Германия быстро развивает терминалы сжиженного газа для обслуживания импорта природного газа, но отмечает, что, хотя Соединенные Штаты и Катар вскоре могут поставить около 30 кубометров СПГ в виде как минимум одного, у нее все еще есть пробел.

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