Проблемы с газом в Европе: ЕС попросит страны экономить газ перед зимним сезоном

Все из-за действий России и возможных последствий.

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ЕС попросит страны ЕС экономить газ перед зимним сезоном, поощряя компании сокращать потребление газа, чтобы ЕС был готов к возможным дальнейшим ограничениям на поставки, говорится в документе, полученном агентством Reuters.

План Еврокомиссии по экономии газа должен быть опубликован 20 июля. Агентство сообщает, что Еврокомиссия собирается предложить странам ЕС разработать систему стимулов для компаний по сокращению потребления, а в случае с электростанциями – по изменению вида используемого топлива, пишет УРА-Информ.

Комиссия также хочет, чтобы правительства начали информационные кампании, чтобы помочь убедить граждан экономить газ.

Россия ограничила или прекратила поставки газа в 12 стран ЕС. Согласно документу, на который ссылается агентство Reuters, Москва сейчас поставляет в ЕС менее 30 процентов газа, который она экспортировала в среднем в 2016-2021 гг.

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