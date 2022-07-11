Литва вводит новые санкции против РФ: конфликт обостряется

Литва расширила ограничения на транзит российских товаров.

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Похоже, что ситуация в конфликте между Россией и Литвой обостряется. Последняя приняла решение еще больше ограничить транзит товаров из РФ в Калининград через свою территорию.

Ранее в Москве заявили, что завершили подготовку “жестких” ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза в связи с блокировкой транзита в Калининград и приступит к их реализации, если ситуация не нормализуется в ближайшие несколько дней. Однако в Литве похоже решили показать, что не только не пойдут на уменьшение санкций, но и усилят их, пишет УРА-Информ.

Так с десятого июля запрещается провозить через Литву в Калининград10 июля цемент, алкоголь и другие продукты. С десятого августа в этот список попадут также уголь и другое твердое ископаемое топливо, а с пятого декабря и нефть. С февраля следующего года наступит запрет на нефтепродукты.

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