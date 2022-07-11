Экономика

Альфа Банка в Украине больше не будет: что произошло

Банк просто меняет название.

Время чтения: 45 Секунд

Больше Альфа Банка на рынке Украине не будет. Банк не прекращает свое существование, а просто меняет название.

Стало известно о том, что “Альфа-Банк Украина” меняет название на “Сенс Банк”. Банк уже сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет УРА-Информ со ссылкой на FinClub.

“Полное наименование на украинском языке: акционерное общество “Сенс Банк”, — говорится в письме кредитного учреждения.

Название на английском будет выглядеть следующим образом – Joint Stock Company Sense Bank.

Стоит отметить, что после наложения санкций на российских акционеров “Альфа-Банка” НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.

“Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда”, – заявил тогда Дянков.

В тоже время стоит добавить, что мобильное приложение банка уже несколько лет называется Sense SuperApp.

Ранее мы сообщали, что в Крыму начали распространять листовки с особым призывом к ВС РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Литва вводит новые санкции против РФ: конфликт обостряется

Литва расширила ограничения на транзит российских товаров.

СМИ показали фото коллаборанта, который причастен к воровству зерна Украины: детали

К сожалению, в Украинском государстве все еще находятся люди, которые готовы предать не только свою Родину, но и собственных же людей. Речь идет о народном депутате и по совместительству экс-представителе партии «Слуга народа» по имени Алексей Ковалев.

Олигархи Украины выводят свои активы из страны: инсайдер ОП сказал, как это бьет по государству

Ключевые представители олгархических кланов нашего государства все еще занимаются тем, что собственные активы отправляют за пределы Украинского государства. В свою очередь, это сильно сказывается на стабильности национальной валюты.

Кризис на Западе только усиливается: источник раскрыл, с какой ситуацией столкнулся Джонсон

Западные страны начали переживать сегодня не самые лучшие времена. Немало людей уже начали говорить об экономическом кризисе, который пришел из-за действий Российской Федерации в Украине.

В РФ появилась еще одна экономическая проблема: стало известно, кому урезают выплаты

Кризис бюджета в России, который возник на фоне множественных санкций спровоцировал нужду в пересмотре его расходной части. Министерство по вопросам финансов разработало экономический план на 1,5 триллиона рублей за счет сокращения государственной программы.

ЕС собирается вложить колоссальные суммы в Украину: СМИ рассказали, сколько передадут Киеву

На территории стран Евросоюза прекрасно понимают, в каком положении оказалось Украинское государство. По этой причине ключевые политики ЕС намерены вложить в послевоенную Украину очень большую сумму на восстановление городов и экономики.