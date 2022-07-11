Альфа Банка в Украине больше не будет: что произошло

Банк просто меняет название.

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Больше Альфа Банка на рынке Украине не будет. Банк не прекращает свое существование, а просто меняет название.

Стало известно о том, что “Альфа-Банк Украина” меняет название на “Сенс Банк”. Банк уже сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет УРА-Информ со ссылкой на FinClub.

“Полное наименование на украинском языке: акционерное общество “Сенс Банк”, — говорится в письме кредитного учреждения.

Название на английском будет выглядеть следующим образом – Joint Stock Company Sense Bank.

Стоит отметить, что после наложения санкций на российских акционеров “Альфа-Банка” НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.

“Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда”, – заявил тогда Дянков.

В тоже время стоит добавить, что мобильное приложение банка уже несколько лет называется Sense SuperApp.

Ранее мы сообщали, что в Крыму начали распространять листовки с особым призывом к ВС РФ.