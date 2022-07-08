СМИ показали фото коллаборанта, который причастен к воровству зерна Украины: детали

К сожалению, в Украинском государстве все еще находятся люди, которые готовы предать не только свою Родину, но и собственных же людей. Речь идет о народном депутате и по совместительству экс-представителе партии «Слуга народа» по имени Алексей Ковалев.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале СМИ представили заявление Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. По ее словам, Ковалев является не только коллаборантом, но еще и тем, кто непосредственно причастен к разворовыванию зерна нашей страны.

«Имеем свидетельства, что народный избранник…Организовал вывоз соли, а также зерна в Российскую Федерацию», – процитировал источник заявление Генпрокурора.

До сих пор неясно, почему Ковалев решил перейти на сторону оккупанта, который обстреливает мирных людей, уничтожая чужую армию не на своей земле. До сих пор в обществе бытует мнение, что такие люди являются просто ужасными личностями по своей натуре. Однако не стоит исключать, что, возможно, какие-то причины у коллаборанта все же были.

Напомним, эксперт рассказал, когда именно может измениться ситуация на фронте.