Олигархи Украины выводят свои активы из страны: инсайдер ОП сказал, как это бьет по государству

Ключевые представители олгархических кланов нашего государства все еще занимаются тем, что собственные активы отправляют за пределы Украинского государства. В свою очередь, это сильно сказывается на стабильности национальной валюты.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Резидент», который сослался на своего инсайдера в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

«Основными игроками вывода валюты являются Ахметов, Пинчук, Фирташ, а также Коломойский. Для этого они используют функционеров из Офиса Президента. Они, в свою очередь, прикрывают схемы. Только активы Порошенко решили поставить на паузу. Фактически, их заморозили. Однако с ними запретили работать всем структурам. Это был личный указ президента страны», – сказано в сообщении.

Пока неизвестно, к сожалению, к чему это может привести. Известно только то, что финансовый кризис усиливается в Украинском государстве, а уровень безработицы продолжает расти. Ситуацию, впрочем, может спасти капиталовложение со стороны Евросоюза и отдельных стран Запада.

Напомним, в Тернопольской области готовятся к возможному нападению со стороны Беларуси.