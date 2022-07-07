Экономика

Кризис на Западе только усиливается: источник раскрыл, с какой ситуацией столкнулся Джонсон

Западные страны начали переживать сегодня не самые лучшие времена. Немало людей уже начали говорить об экономическом кризисе, который пришел из-за действий Российской Федерации в Украине.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Финансовый кризис на Западе только набирает обороты. Причина – кризис в Украине. Ключевым лоббистом продолжения данного кризиса является премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По этой причине представители больного бизнеса принялись сливать этого человека», – сказано в сообщении.

Так, источник добавил, что уже 6 министров приняли решение покинуть правительство Джонсона. По словам источника, это говорит о возможном скором большом кризисе политического формата. Это, в свою очередь, угрожает глобальной поддержке Украине в формате международной арены.

Пока неизвестно, что собирается делать со всем этим Джонсон. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сейчас занимается военными планами по деоккупации украинских земель.

Напомним, стало известно, когда настанет переломный момент в войне РФ против Украины: мнение эксперта Израиля.

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