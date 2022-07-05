В РФ появилась еще одна экономическая проблема: стало известно, кому урезают выплаты

Кризис бюджета в России, который возник на фоне множественных санкций спровоцировал нужду в пересмотре его расходной части. Министерство по вопросам финансов разработало экономический план на 1,5 триллиона рублей за счет сокращения государственной программы.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Выяснилось, что фактически все траты из госбюджета планируют поэтапно сокращать на протяжении трех лет. Скорее всего, сокращение бюджета будет проведено в сфере строительства. Более того, санкции нанесут сильный урон и транспортной инфраструктуре, поскольку реализация проектов приостановлена.

К тому же, для предотвращения социальных взрывов остается в действии программы по соцпомощи граждан РФ. Так же в планах проведение индексаций пособий и пенсий. Однако проблема в том, что и их будут сокращать, чтобы экономика Российской Федерации сумела выдержать удар Запада.

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