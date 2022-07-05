Экономика

В РФ появилась еще одна экономическая проблема: стало известно, кому урезают выплаты

Кризис бюджета в России, который возник на фоне множественных санкций спровоцировал нужду в пересмотре его расходной части. Министерство по вопросам финансов разработало экономический план на 1,5 триллиона рублей за счет сокращения государственной программы.

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Выяснилось, что фактически все траты из госбюджета планируют поэтапно сокращать на протяжении трех лет. Скорее всего, сокращение бюджета будет проведено в сфере строительства. Более того, санкции нанесут сильный урон и транспортной инфраструктуре, поскольку реализация проектов приостановлена.

К тому же, для предотвращения социальных взрывов остается в действии программы по соцпомощи граждан РФ. Так же в планах проведение индексаций пособий и пенсий. Однако проблема в том, что и их будут сокращать, чтобы экономика Российской Федерации сумела выдержать удар Запада.

Как сообщалось ранее, “Ни одна задача не выполнена”: Гиркин в панике от бездарности армии РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ЕС собирается вложить колоссальные суммы в Украину: СМИ рассказали, сколько передадут Киеву

На территории стран Евросоюза прекрасно понимают, в каком положении оказалось Украинское государство. По этой причине ключевые политики ЕС намерены вложить в послевоенную Украину очень большую сумму на восстановление городов и экономики.

Экономика РФ начала падать еще быстрее: эксперты рассказали о двух ключевых факторах

В России все-таки признали негативное влияние санкций со стороны США. Министр экономического развития РФ опубликовало данные, которые свидетельствуют про рост обвала экономики на фоне продолжающейся войны с Украиной.

Всемирный банк предоставил Украине кредит почти на 450 млн евро

Очередная помощь украинской экономике в период войны с Россией.

Великобритания предоставит Украине еще 1 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку

Очередная помощь от британцев.

В Минсоцполитики раскрыли причину задержки выплат переселенцам: Музыченко объяснил, с чем столкнулись власти

В Украине выплата пособий мигрантам затягивается более чем на месяц. Помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не учитывается в их счетах. В Министерстве социальной политики обратили внимание на проблему и честно ответили, стоит ли ждать невыплаченных денег.

Все идет по плану: впервые со времен большевистской революции Россия не смогла погасить свой внешний долг

Похоже, что проблемы с экономикой в РФ все-таки существуют.