ЕС собирается вложить колоссальные суммы в Украину: СМИ рассказали, сколько передадут Киеву

На территории стран Евросоюза прекрасно понимают, в каком положении оказалось Украинское государство. По этой причине ключевые политики ЕС намерены вложить в послевоенную Украину очень большую сумму на восстановление городов и экономики.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Евросоюз планирует выделить 500 миллиардов евро для того, чтобы восстановить Украину после окончания войны», – сказано в сообщении, где источник сослался на данные известного информагентства «Блумберг».

На фоне вышеупомянутого неизвестно, куда в подробностях собираются вливать деньги. Известно только то, что ЕС сильно переживает из-за экономических и военных потрясений в стране. Потому можно предположить, что деньги пойдут на восстановление инфраструктуры, а также рабочих мест в целом. Однако точной информации, к сожалению, по этому поводу попросту нет.

Как сообщалось ранее, в США назвали печальный прогноз по войне Украине: речник Пентагона о сроках военных действий.