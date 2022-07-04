Экономика

ЕС собирается вложить колоссальные суммы в Украину: СМИ рассказали, сколько передадут Киеву

На территории стран Евросоюза прекрасно понимают, в каком положении оказалось Украинское государство. По этой причине ключевые политики ЕС намерены вложить в послевоенную Украину очень большую сумму на восстановление городов и экономики.

Время чтения: 31 Секунд

Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Евросоюз планирует выделить 500 миллиардов евро для того, чтобы восстановить Украину после окончания войны», – сказано в сообщении, где источник сослался на данные известного информагентства «Блумберг».

На фоне вышеупомянутого неизвестно, куда в подробностях собираются вливать деньги. Известно только то, что ЕС сильно переживает из-за экономических и военных потрясений в стране. Потому можно предположить, что деньги пойдут на восстановление инфраструктуры, а также рабочих мест в целом. Однако точной информации, к сожалению, по этому поводу попросту нет.

Как сообщалось ранее, в США назвали печальный прогноз по войне Украине: речник Пентагона о сроках военных действий.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Экономика РФ начала падать еще быстрее: эксперты рассказали о двух ключевых факторах

В России все-таки признали негативное влияние санкций со стороны США. Министр экономического развития РФ опубликовало данные, которые свидетельствуют про рост обвала экономики на фоне продолжающейся войны с Украиной.

Всемирный банк предоставил Украине кредит почти на 450 млн евро

Очередная помощь украинской экономике в период войны с Россией.

Великобритания предоставит Украине еще 1 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку

Очередная помощь от британцев.

В Минсоцполитики раскрыли причину задержки выплат переселенцам: Музыченко объяснил, с чем столкнулись власти

В Украине выплата пособий мигрантам затягивается более чем на месяц. Помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не учитывается в их счетах. В Министерстве социальной политики обратили внимание на проблему и честно ответили, стоит ли ждать невыплаченных денег.

Все идет по плану: впервые со времен большевистской революции Россия не смогла погасить свой внешний долг

Похоже, что проблемы с экономикой в РФ все-таки существуют.

Россия скоро столкнется с дефолтом: СМИ рассказали, какое заявление сделал министр финансов РФ

Срок погашения российской задолженности с конца мая истекает вечером следующего воскресенья (26 июня), после чего Москва окажется в первом с 1918 года иностранном банкротстве.