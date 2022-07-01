Экономика

Всемирный банк предоставил Украине кредит почти на 450 млн евро

Очередная помощь украинской экономике в период войны с Россией.

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Всемирный банк предоставил Украине кредит в размере 446,8 млн евро для поддержки государственного управления во время войны с Россией. В рамках этой суммы правительство Великобритании гарантировало перевод Киеву более 424 млн евро, сообщило в четверг Министерство финансов Украины.

«Привлеченные деньги пойдут на финансирование государственного сектора. Мы благодарны властям Великобритании и Всемирному банку за помощь в этот сложный период нашей истории», – подчеркнул Министр финансов Украины Сергей Марченко, пишет УРА-Информ.

Средства будут направлены на оплату труда работников бюджетной сферы и учреждений образования на центральном и региональном уровне.

В начале июня Всемирный банк объявил, что его совет директоров утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 1,49 миллиарда долларов, тем самым увеличив общую поддержку Киева до более чем 4 миллиардов долларов.

9 июня представитель Международного валютного фонда Джерри Райс сообщил, что Канада и Германия уже внесли более 2 млрд долларов на специальный счет для Украины, администрируемый МВФ. Он подчеркнул, что МВФ надеется собрать для Киева как можно больше средств.

Ранее мы сообщали, что Великобритания предоставит Украине еще 1 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку.

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