Экономика

Экономика РФ начала падать еще быстрее: эксперты рассказали о двух ключевых факторах

В России все-таки признали негативное влияние санкций со стороны США. Министр экономического развития РФ опубликовало данные, которые свидетельствуют про рост обвала экономики на фоне продолжающейся войны с Украиной.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

Если в апреле этого года экономическая ситуация России уменьшилась в годовом сравнении на 3 %, то уже через месяц она сократилась на 4,3%.  Меньше чем через месяц упадок экономики РФ повысится в полтора раза.

Так, в отчете ведомства рассказали об главенствующих факторах, которые явно снижают российский ВВП. Наибольшее ускорение падения было отмечено в оптовой торговле. Более того, заработные платы россиян в этом году снизились на 7,2%.

Учитывая все вышеупомянутое, можно заметить, что санкции сильно бьют по Российской Федерации. Кроме того, война тоже обходится Кремлю достаточно дорого. Именно по этим причинам так резко падает уровень жизни людей на территории Российской Федерации.

Напомним, может ли Украина нанести удары по Донбассу и Крыму западным оружием – эксперт дал четкий ответ

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