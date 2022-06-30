Великобритания предоставит Украине еще 1 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку

Очередная помощь от британцев.

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Во второй день саммита НАТО в Мадриде премьер-министр Борис Джонсон объявит о выделении Великобританией еще одного миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, сообщило британское правительство в среду вечером.

Эти средства будут направлены, в частности, на передовые системы ПВО, беспилотники, средства РЭБ и тысячи единиц необходимого снаряжения для украинских солдат. Как уже отмечается, это первый шаг, позволяющий Украине выйти за рамки смелой защиты от незаконного вторжения России и начать наступательные операции против российских сухопутных войск для восстановления суверенитета Украины, пишет УРА-Информ.

Британское правительство указало, что увеличит стоимость военной помощи, предоставляемой Украине, до 2,3 млрд фунтов стерлингов, больше, чем в любой другой стране мира, кроме США, при этом поддержка Украины является самым высоким уровнем британских военных расходов на один конфликт со времени кампаний в Ираке и Афганистане.

“Жестокость (президента России Владимира) Путина продолжает уносить жизни украинцев и угрожать миру и безопасности во всей Европе. Поскольку Путину не удается добиться результатов, на которые он рассчитывал и на которые надеялся, и тщетность этой войны становится очевидной для всех. Его нападения на украинский народ становятся все более варварскими. Британское оружие, техника и подготовка меняют характер украинской защиты от этого нападения. Мы продолжим решительно поддерживать украинский народ, чтобы обеспечить поражение Путина в Украине”, – заявил Борис Джонсон.

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