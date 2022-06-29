В Минсоцполитики раскрыли причину задержки выплат переселенцам: Музыченко объяснил, с чем столкнулись власти

В Украине выплата пособий мигрантам затягивается более чем на месяц. Помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не учитывается в их счетах. В Министерстве социальной политики обратили внимание на проблему и честно ответили, стоит ли ждать невыплаченных денег.

Время чтения: 1 Мин. , 19 Секунд

Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко объяснил, почему переселенцы до сих пор не могут получить телефонную помощь по воздуху.

Чиновник признал, что такая проблема существует и имеет две причины. Одна из них носит чисто технический характер: социальные органы не успевают за потоком поступающей информации, в связи с чем проверка льготников и выделение выплат идут медленно.

«Во-первых, эти документы (для регистрации переселенцев) можно оформить. Передвижение не было ровным, и в западных регионах количество переселенцев превышает количество жителей и возможности инфраструктуры», — пояснил Музыченко.

Вторая проблема – нехватка средств. Поэтому правительству приходится ежедневно вручную расставлять приоритеты и распределять бюджетные расходы. В такой ситуации военные нужды на первом месте, а все остальное на втором плане.

«Во-вторых, бывают ситуации, когда нам приходится расставлять приоритеты в ресурсах, которые мы можем себе позволить финансировать на ежедневной основе, и здесь мы в основном финансируем сектор безопасности и обороны», — признает чиновник.

Таким образом, помощь внутренне перемещенным лицам может задерживаться по этим двум причинам. Но переселенцы могут быть уверены, что выделенные им средства они всегда получат, заверил чиновник. Рано или поздно деньги придут, ведь социальные выплаты являются одним из приоритетов правительства, от которого оно не отказывается даже в тяжелое военное время.

Виталий Музыченко также добавил, что за последние два месяца приток мигрантов начал снижаться. Если в марте-апреле ежедневно регистрировалось от 15 до 40 тыс. человек, то за май-июнь их число ВПЛ сократилось до 5-10 тыс. человек. Более того, многие уже вернулись на постоянное место жительства.

Напомним, ВСУ мощно ударили по оккупантам: стало известно, где это случилось и в каком направлении.