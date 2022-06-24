Россия скоро столкнется с дефолтом: СМИ рассказали, какое заявление сделал министр финансов РФ

Срок погашения российской задолженности с конца мая истекает вечером следующего воскресенья (26 июня), после чего Москва окажется в первом с 1918 года иностранном банкротстве.

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Об этой информации сообщили в Bloomberg, передает «УРА-Информ».

Россия заявила, что международные санкции создали ситуацию «форс-мажора», которая вынудила ее перейти на погашение долга в рублях, чтобы избежать банкротства.

Министр финансов России Антон Силуанов сравнил бедственное положение правительства с «фарсом», в котором у него есть деньги и оно намеревается заплатить, но его твердая валюта не может рассчитываться на международном уровне из-за санкций за военное вторжение в Украину, пишет Bloomberg. .

«Иностранные контрагенты отказались проводить расчеты в иностранной валюте, что для нас является форс-мажорной ситуацией. По этой причине мы переходим на расчеты в рублях», — говорится в сообщении Силуанова.

Министерство финансов объявило ранее в четверг, что оно направило 235 миллионов долларов в виде процентов по облигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах в национальный клиринговый депозитарий России. Еще $159 млн компания должна выплатить в пятницу 2028 года. Ночью (26 июня) закрытие прошлых незавершенных работ с конца мая.

По прошествии этого времени Россия фактически окажется в первом иностранном банкротстве со времен большевистской революции более века назад. После революции 1918 года большевики отказались платить по внешним долгам царской России, что привело к первой в ее истории неплатежеспособности страны.

В соответствии с новыми правилами, одобренными Путиным в среду, Россия считает, что ее внешний долг по облигациям должен быть погашен после передачи рубля местному платежному агентству, в данном случае НРД. Однако ни по одной из облигаций нет условий, допускающих расчеты в рублях.

По мнению экспертов, Россия терпит неудачу. По данным российских властей, средства будут храниться на специальных счетах «И» в депозитарии до тех пор, пока инвесторы не подтвердят свое право собственности на облигации, после чего они могут подать заявку на получение разрешения на перевод и репатриацию средств.

Министерство заявило, что инвесторы, решившие использовать новый маршрут, должны дать свое письменное согласие и отказаться от будущих возражений против этого процесса.

Bloomberg отмечает, что купоны на сумму около 100 миллионов долларов по облигациям с погашением в мае застряли со сроком погашения в конце июня. Российские власти заявляют, что не примут отсрочку, поскольку платежеспособность России была ограничена третьей стороной.

Напомним, Порошенко сказал, что каждый украинец сможет сделать для победы: назван простой план.