Экономика

Россия готовит Европу к очень серьезному энергетическому кризису – Польша

Матеуш Моравецки высказал свое мнение по поводу этой ситуации.

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Россия хочет подготовить Европу к отопительному сезону очень серьезным энергетическим кризисом, заявил в пятницу в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецки. Он добавил, что в ходе саммита ЕС будут подняты вопросы, связанные с перезапуском угольной энергетики.

На брифинге перед вторым днем ​​саммита ЕС премьер Польши поднял тему энергетического шантажа России в отношении Европы. «Россия хочет подготовить Европу, особенно к осени, зиме и отопительному сезону, к очень серьезному энергетическому кризису», — сказал он, пишет УРА-Информ.

Он подчеркнул, что «профилактика лучше, чем лечение». «Лучше сегодня подумать о механизмах, в том числе общеевропейских, которые предотвратят этот газовый шантаж, энергетический шантаж со стороны России, поэтому сегодня мы поднимем эти вопросы — оба связанные с перезапуском угольной энергетики», — добавил он.

Моравецки упомянул Германию, Австрию и Нидерланды как страны, которые возвращаются к угольной энергетике на основе планов действий в чрезвычайных ситуациях. “Мы сохранили нашу угольную энергетику, мы хотим увеличить добычу внутреннего угля – это необходимо с точки зрения безопасности зимой, осенью”, – сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме заговорили о новых бомбежках Киева.

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