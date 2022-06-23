Экономика

РФ ждет последний пакет санкций: источник ОП раскрыл, с чем может столкнуться Кремль

Европейский Союз намерен принять последние санкционные меры, которые должны максимально связать руки российскому диктатору. Однако источник из Офиса Президента говорит о том, что, вероятно, такая мера будет последней.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что 7-й пакет санкции против Российской Федерации будет. Однако он уже будет последним. Пока неясно, в каком именно понимании стоит расценивать данное заявление. Это станет понятно со временем. Однако Евросоюз не может поднимать ставки еще больше», – сказано в сообщении.

Затем он добавил, что Киев с Лондоном намерены продавливать до конца лета вышеупомянутый санкционный кейс. Если этого достичь не получится, то еще больше санкций на Кремль не получится наложить. Более того, не исключается и движение вспять в данном вопросе.

Напомним, ВСУ наступает: Пушилину и его окружению посоветовал паковать чемоданы.

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