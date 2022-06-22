Задержки выплат ВПО: в Минсоцполитики прояснили ситуацию

В любом случае социальные издержки также в приоритете государства, и они будут профинансированы в полном объеме

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По словам заместителя министра социальной политики украинского государства Виталия Музыченко, есть два фактора задержки начисления выплат ВПО. Об этом пишет УРА-Информ.

Документы могут быть в обработке, это занимает время.

«Мы говорим о том, что перемещение произошло неравномерно по государству, и допустим в западные регионы количество перемещенных лиц обычно больше по сравнению с количеством местного населения и состоятельностью инфраструктуры», – сообщил чиновник.

Вторым фактором задержки в данный момент являются другие приоритеты финансирования.

«Бывают случаи, когда нам приходится определять приоритеты в выделении средств, которые мы можем себе позволить профинансировать в конкретный день, и здесь предпочтение отдается сектору безопасности и обороны», – добавил Музыченко.

Ранее сообщалось, что военные РФ, а также местные члены НВФ не верят, что россия сможет победить украинское государство. Там до смерти боятся, что ВСУ пойдут в наступление на неподконтрольный Украине Донецк.