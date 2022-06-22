Экономика

Сколько Украина тратит на войну: озвучены цифры

В дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка

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Украинское государство в месяц тратит на войну от пяти до шести миллиардов долларов. Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, передает УРА-Информ.

Такие траты, как объяснила она, являются «ошеломительными», и тех 7,5 млрд долларов, которые администрация Соединенных Штатов Америки готовится выделить в качестве помощи суверенному украинскому государству, не хватит для покрытия расходов.

«Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что в дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что у российских оккупантов из-за значительных потерь личностного состава плохое морально-психологическое состояние. Именно в связи с этим они разными способами пытаются избежать повторного участия в боевых действиях на территории Украины.

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