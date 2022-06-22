Швейцария и золото из России: первая покупка с начала войны

Швейцария вернулась к покупке золота в России

Время чтения: 56 Секунд

Швейцария вернулась к покупке золота в России. В мае в эту страну было ввезено три тонны драгоценного металла на сумму около 200 миллионов долларов, сообщают зарубежные СМИ. Это первый такой транспорт с начала войны России в Украине.

Информацию о покупке золота из России первым сообщило агентство Reuters, пишет УРА-Информ.

Журналисты агентства ссылаются на данные швейцарской таможни. Они показывают, что закупка золота из России в эту страну возобновилась в мае. Это первая такая поставка с начала войны в Украине.

Швейцария закупила для себя 3,1 тонны золота на сумму около 200 миллионов долларов. Это около 2-3 процентов. общий импорт золота. Агентство Reuters подчеркивает, что Швейцария является крупнейшим в мире центром переработки и транзита золота, а Россия — одним из крупнейших производителей драгоценного металла.

По мнению специалистов, такая крупная покупка золота может означать изменение восприятия российского сырья, ставшего табуированной темой после 24 февраля.

Как отмечает агентство, европейские санкции против России после начала войны на Украине прямо не запретили коммерческие поставки золота, но многие банки и грузоотправители прекратили торговлю сырьем после того, как Кремль решился на агрессию.

Ранее мы сообщали, что военных РФ начали расстреливать в Херсоне.