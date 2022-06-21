Все: бесплатной растаможки заграничных авто больше не будет

Верховная Рада окончательно приняла соответствующее решение.

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Дешевая растаможка заграничных автомобилей закончилась. Украинские власти приняли советующее решение.

Сегодня, 21 июня, Верховная рада вернула пошлины и обложение НДС на растаможку авто и импортные товары. За советующее решение проголосовало 234 народных депутата, пишет УРА-Информ.

За законопроект №7418 проголосовали сразу в двух чтениях. Он вступает в силу с первого июля. Таким образом, до конца июня еще можно пригнать автомобиль из-за границы по дешевому тарифу. В тоже время с первого июля ситуация изменится и придется платить, скорее всего, по старым нормам.

Стоит также добавить, что ВР одобрила «таможенный безвиз» и подключение к системе NCTS в первом чтении. За него проголосовало 269 народных депутатов.

Отметим, что бесплатную растаможку хотели отменить ранее, но в итоге решение было принято только сейчас.

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