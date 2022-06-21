В ОРДО придумали новую схему “распила бюджета”: что сказал Пушилин

«Глава республики» сообщил о необходимости фиксации ущерба

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На временно оккупированных территориях Донбасса владельцам пострадавшего от обстрелов транспортных средств якобы возместят ущерб. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

Также Пушилин отметил, что необходима фиксировать ущерб, который связан с повреждениями личного имущества жителей «республики».

«И личного транспорта в том числе. Позже мы вернемся к этому вопросу, чтобы найти какую-то форму компенсации. Это должно быть все зафиксировано, чтобы мы понимали порядок цифр», – добавил он.

Дончан уже восемь лет кормят обещаниями, но деньги, которые были выделены на “развитие республики” до них так и не дошли, их присвоили местные “чиновники”.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ собирает силы для новой атаки на Харьков, а также для захвата Славянска.