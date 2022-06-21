Экономика

Биткоин может продержаться на неожиданном уровне: эксперт сообщил о новой закупке «китов»

Известно, что еще недавно курс одной из ключевых криптовалют заметно упал из-за ряда причин. Некоторые связывают такой расклад событий с усиливающимся мировым кризисом, однако другие говорят об особой тактике покупателей и продавцов. Тем не менее, в скором времени курс может повернуть в неожиданную сторону.

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Об этой информации сообщил эксперт в телеграм-канале CRYPTOn, передает «УРА-Информ».

В самом начале источник отметил, что был сформирован новый «китовый» уровень после дампа в выходные дни. Стоит отметить, что «киты» – это крупные покупатели, которые сильно влияют на колебания рынка.

«18 июня киты решили прикупить больше 100 000 биткоинов по цене 19 000 долларов. Пока что это выглядит так, что у нас будет кратковременная поддержка», – сообщил источник.

Однако следом он добавил, что определенные запросы в Гугле уже сейчас достигли рекордов. Речь идет о том, что люди вбивают следующие строки: «Биткоин умер», «Bitcoin dead». То есть, действительно, немало людей начинают думать, что эра ключевой криптовалюты подходит к концу.

Напомним, цена биткоина снова может рухнуть: эксперты сообщили, на сколько монета подешевеет.

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