Стало известно, когда в Украине стабилизируется ситуация с бензином: заявление министра инфраструктуры

Немало жителей Украинского государства задавались вопросами о том, когда в стране будет нормальная ситуация с топливом. Ведь на сегодняшний день бензин стоит недешево, и не всегда его можно достать. Однако ответ был предоставлен министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Ситуация с топливом в стране стабилизируется к осеннему периоду. Сказал сам министр. По его словам, к тому времени, когда власти Украины подпишут более долгосрочные контакты с иностранными поставщиками – именно тогда можно об этом говорить», – сказано в сообщении.

Тем временем, автомобильщики уже на протяжении долгого времени закупают топливо наперед, чтобы избежать дефицита в будущем. Более того, цена на бензин в последнее время заметно поднялась. Потому социологи заметили любопытную тенденцию в обществе – все больше украинцев начинают пересаживаться в вынужденном порядке на велосипедный вид транспорта.

Напомним, украинский генерал рассказал, когда в стране закончатся активные боевые действия: подробности.