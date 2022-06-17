Экономика

В РФ рассказали, на сколько лет Кремлю хватит денег на войну

Те, кто считает, что у Путина завтра кончатся деньги, тот вообще ничего не понимает в российской экономике и в резервах

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Финансов у Кремля на покупку «пушечного мяса» для боевых действий в суверенной Украине хватит года на полтора. Об этом заявил российский оппозиционер Геннадий Гудков, передает УРА-Информ.

«Что такое санкции? Это отсрочка приговора, чтобы вы понимали. Отсрочка довольно на существенный срок. То есть да, мы вас расстреляем, но не сейчас, а через 2 года. И санкции, и нефтегазовое эмбарго имеют инерцию. Они рассчитаны на будущее. Сейчас это ничем не поможет. Вот в данный момент поможет только поставка оружия и решение Запада помочь Украине одержать победу. Ничего другого не сработает», – отметил Гудков.

Владимир Путин, как уточнил оппозиционер, может достаточно долго содержать страну, при этом, тратя 10 млрд рублей в день на военные действия.

«Обычная ситуация — 10 млрд. в день в бюджете, а сейчас тратится около 20. И вот с этими тратами в 700 млрд в год Россия может воевать 2 года. Даже после всех арестов, санкций, ликвидации ценных бумаг. Сейчас закрыли железный занавес — 2 года Россия воюет. Мы должны честно объяснить нашим зрителям, что запасов на войну в России хватит года на два», – добавил он.

Ранее сообщалось, что «правительство ДНР» будет функционировать в прежнем составе даже после назначения нового так называемого «премьер-министра ДНР» Виталия Хоценко. 

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