Экономика

Месть Путина: Франции и Италии нанесли удар

Итальянской и французской компании урезали количества газа.

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Сетевой оператор сообщил о приостановке поставок российского газа по трубопроводам во Францию, сообщает агентство AFP. Тем временем итальянский энергетический гигант Eni заявил, что в пятницу “Газпром” сократил поставки газа на 50 процентов.

Ситуация имеет место на следующий день после, в частности, после того как лидеры Франции и Италии посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским, пишет УРА-Информ.

Французский сетевой оператор GRTgaz заявил в пятницу, что Франция не получала природный газ из России по газопроводам с 15 июня, после того как российский энергетический гигант «Газпром» предупредил на этой неделе, что резко сократит поставки в Европу.

Поставки газа из России по сети соединений с Германией составляют около 17 процентов требований Франции.

Однако GRTgaz заявляет, что в настоящее время угрозы французским поставкам нет, а запасы составляют 56% мощности по сравнению с 50 процентами в июне.

Ранее мы сообщали, что Украине нужно больше оружия.

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