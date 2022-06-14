Экономика

В Раде сообщили, чего ждать по тарифам за коммуналку этой зимой: печальный прогноз

Председатель комитета по энергетике Андрей Герус считает важным сохранить зарплатную дисциплину даже при действующей ставке. Те, у кого есть зарплата и пенсия, должны платить в первую очередь.

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Украинский парламент имеет принципиальную позицию по тарифам на коммунальные услуги. Как сообщил по телефону заместитель министра народов, глава комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус, сегодня речь идет не о повышении тарифов, а о поддержании платежной дисциплины в стране.

“Важно, чтобы платежная система держалась по текущему курсу и чтобы люди платили по текущему курсу. По крайней мере, те, у кого есть доход, те, кто сохранил зарплату, те, кто получает пенсии”, – сказал Герус.

Депутат добавил, что ведется работа по сбору запасов угля и газа, готовится инфраструктура, в том числе системы электроснабжения. По его словам, “Нафтогаз” проведет встречи с представителями других стран для совместного строительства АЗС в ПХГ – уже есть планы закупать газ у европейских стран – Словакии, Венгрии, Польши.

«Сегодня есть лаборатории и различные процессы, чтобы начать хранение газа в подземных хранилищах угля и газа для угольных электростанций», — сказал Герус.

Глава комитета также подчеркнул, что предстоящая зима будет достаточно сложной, так как российские оккупанты сделают все, чтобы зиму для украинцев было труднее. Однако правительство пытается этому помешать.

“Украина готовится. Думаю, мы позаботимся о том, чтобы эта зима была для всех ясной и теплой и Украина была готова”, – сказал нардеп.

Напомним, Папа Римский прокомментировал скандальные слова об Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Что будет дальше с топливом: перспективы не радуют

Похоже, что в ближайшее время ситуация не изменится.

Украинцам могут списать кредиты за разрушенное жилье: Рада «загорелась» новой инициативой

Верховная Рада хочет снять кредит за уничтоженное имущество с украинцев, лишившихся домов или автомобилей в результате боевых действий. Об этой законодательной инициативе накануне заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогообложения и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Список самых дорогих городов для проживания для приезжих: Азия в лидерах

Гонконг является самым дорогим городом в мире для проживания экспатов или высококлассных специалистов

Это Россия: на бортах самолетов будут следить за расходом туалетной бумагой

Похоже кризис все-таки коснулся России, несмотря на заявления местных чиновников.

Всемирный банк одобрил $1,49 млрд новых средств для Украины

Общая сумма поддержки Киева превысила 4 миллиарда долларов

Польша требует начала работы над седьмым пакетом санкций против России

Важные заявления от соседей.