Что будет дальше с топливом: перспективы не радуют

Похоже, что в ближайшее время ситуация не изменится.

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Несмотря на увеличение поставок топлива из-за границы ситуация на украинском рынке в ближайшее время не изменится. Эксперты прогнозируют, что оно и дальше будет в дефиците.

Чиновники и эксперты считают, что такая ситуация продлится до войны. Все из-за того, что враг и дальше пытается уничтожить наши запасы нефтепродуктов и разрушать пути их снабжения, пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

Сейчас работники заправок объясняют: когда топлива мало, они прекращают продажу за наличные деньги. Топливный дефицит продолжается.

Эксперты отмечают, что с началом полномасштабной войны Украина потеряла собственное производство бензина и дизеля. Теперь все топливо импортируют преимущественно из Европы. Количество бензовозов, пересекающих границу, возросло в 20 раз.

“У нас позавчера (11 июня – ред.) был суточный рекорд импортированного ресурса в страну – 30 тыс. тонн”, – сообщила первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

При этом отмечается, что Европа с такими украинскими аппетитами не справляется.

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