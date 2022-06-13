Украинцам могут списать кредиты за разрушенное жилье: Рада «загорелась» новой инициативой

Верховная Рада хочет снять кредит за уничтоженное имущество с украинцев, лишившихся домов или автомобилей в результате боевых действий. Об этой законодательной инициативе накануне заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогообложения и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Эту информацию передает «Трибун», передает «УРА-Информ».

ICTV изложил детали законопроекта, который, как ожидается, будет зарегистрирован в парламенте в этот понедельник.

Авторы предлагают списать кредит, взятый в кредит у заемщиков с квартирой. Сумма этого кредита возвращается государством ответственному банку после войны.

Гетманцев сказал, что если у человека в кредит несколько квартир и одна из них полностью разрушена, то эти кредиты целесообразно заморозить до конца войны, а после победы придумать, что с ними делать.

Механизм распространяется на заемщиков, у которых на 24 февраля не было долгов по данному кредиту. Согласно счету-фактуре списывается или замораживается как тело кредита, так и начисленные проценты. Если человек потерял кредитное имущество на оккупированной территории, механизм такой же.

«Если лицо имеет квартиру на населенной территории и по объективным причинам не может предоставить документы о списании обязательств, в этом случае мы предлагаем заморозить кредит и предусмотреть возможность его списания в случае предоставления лицом соответствующих документы. Та же процедура распространяется и на автомобили», — пояснил Даниил Гетманцев.

Депутат добавил, что остаток кредита покроет государство, никаких погашений и перерасчетов не будет. То есть то, что человек заплатил в банк до войны, к сожалению, ему уже никто не вернет. Владелец должен подтвердить факт уничтожения или уничтожения. Порядок подачи документов такой же, как и при выплате компенсации за разрушенное жилье. По словам Гетманцева, нормы закона распространяются на все учреждения, которые сдают жилье. То есть на кредиты от застройщиков на первичную недвижимость.

В Верховной Раде есть еще один альтернативный закон о списании кредитов нардепа Дмитрия Разумкова. Авторы предлагают полное списание кредитных платежей (тела, штрафы, проценты) за утраченные или брошенные на оккупированной территории в результате боевых действий объекты недвижимости и автотранспортные средства. Аналогичное правило применяется к ипотеке имущества, уничтоженного или брошенного на оккупированной территории.

Украинские банки неоднозначно относятся к этим инициативам. Глава Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова пояснила, что решение о прощении всех кредитов наложит финансовую нагрузку на банковские учреждения, которые вот уже почти четыре месяца стойко справляются со всеми вызовами военного времени. Если заемщики не платят кредиты и проценты, банки не могут платить проценты по депозитам украинцев. А государство гарантировало 100% возврат вкладов. По мнению банкиров, массовое списание долгов замедлит будущие ипотечные кредиты в Украине, когда начнется восстановление.

«Банковская система — это кровеносная система всей экономики, поэтому невозможно переложить все потери на одну сторону. Мы сейчас обсуждаем альтернативный механизм. А остальное — гособлигации разных сроков погашения. Человек сможет покрыть остаток кредита с ними. Такой механизм сейчас наиболее сбалансирован», — пояснила Елена Коробкова.

Банкиры отмечают, что ситуацию с кредитами за утраченное имущество необходимо урегулировать. Но ждут конкретных государственных механизмов, которые не навредят банковскому сектору. Украинцев, потерявших кредитные активы в результате боевых действий, призывают не ждать и обращаться в банки для разъяснения ситуации. Банки сейчас пытаются пойти навстречу заемщикам – замораживая кредиты или реструктурируя долги.

Напомним, эксперт рассказал, когда российская армия перейдет к позиционной войне в Украине.