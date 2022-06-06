Экономика

«Мы не можем доверять Путину, его слова пусты»: Кулеба прокомментировал возможность вывоза зерна

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Сербию, Кремль уже предлагает не Украине, а Турции разминировать минные поля возле Одессы

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Сербию заявил, что правительство рф уже предлагает не Украине, а Турции разминировать порты возле Одессы, чтобы открыть безопасный проход для судов в открытое море. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал эту инициативу, и заявил, что Украина не может доверять Путину, так как его слова ничего не значат. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Кулебы.

«Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот самый Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова пусты», – заявил глава украинского МИД.

Ранее сообщалось, что в оккупированном российскими войсками разрушенном Мариуполе зафиксирован резкий рост смертности, предположительно, от холеры.

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