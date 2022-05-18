Экономика

Плохая новость для владельцев авто: цены на топливо пойдут сильно вверх, Кабмин не будет их регулировать

На данный момент временно откажутся от таких действий.

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Уже в ближайшее время цены на топливо на АЗС существенно вырастут. Все это произойдет из-за нового решения Кабинета министров.

Оперативный штаб при Кабинете Министров решил временно отказаться от госрегулирования цен на бензин и дизель. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

“Мы со стороны государства приостановим ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом. Чтобы они могли весь доступный ресурс на европейском или даже европейском рынке транспортировать в Украину”, – заявила она.

По ее данным, правительство ожидает, что предельные цены на дизтопливо будут не выше 58 грн, на бензин — не выше 52 грн. По ее словам, если операторы рынка будут злоупотреблять положением, против них будут вводиться санкции.

Ранее мы сообщали, что цена биткоина снова может рухнуть.

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