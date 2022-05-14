Экономика

Дефицит горючего в Украина: в правительстве нашли способ решения проблемы

Такое решение, поможет в преодолении дефицита топлива

Время чтения: 40 Секунд

В украинском правительстве нашли способ преодолеть дефицит топлива для транспортных средств. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Сегодня правительство примет документ, которым мы передаем 172 заправки компании Glusco в управление государственной компании НАК Нафтогаз», – отметил глава правительства.

Данное решение, как отметил Шмыгаль, поможет в преодолении дефицита топлива на территории украинского государства.

«У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и будут работать на благо нашей страны и всех украинцев», – подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что перелом в войне с преступной армией РФ наступит уже в августе 2022 года. Также известно, что до этого времени завершится большинство сражений на территории государства, и Украина вернет все оккупированные территории.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Между олигархами Украины и РФ могут быть договоренности: источник показал «говорящие» данные

С самого начала войны многие граждане Украинского государства начали думать о том, что целый ряд олигархических кланов может иметь определенного рода договоренности. Так, недавно эксперты нашли небольшое доказательство, которое говорит в пользу данной теории.

Путин снова подставил Китай: журналисты узнали, как война может ударить по союзнику РФ

Представитель СМИ из сингапурского подразделения компании Bloomberg Стивен Стапчински сообщил о том, что Кремль создал некоторые предпосылки для проблем внутри Китайской Народной Республики. В первую очередь, они коснутся зерновых культур.

В США снова готовят мощную поддержку Украине: стало известно, сколько миллиардов выделят Киеву

Стало известно, что Конгресс Соединенных Штатов наряду с другими властями Вашингтона не остановились на Ленд-Лизе для нашей страны. На днях так же был утвержден законопроект о помощи Украинскому государству на миллиарды долларов.

Власти Украины пришли к новому решению по коммуналке: стало известно, что с ней сделают

Коммунальные платежи стали довольно проблематичной темой на фоне военной агрессии РФ, а также всеобщего подорожания. Именно потому властями было принято решение о том, чтобы коммуналка окончательно не «добивала» население Украины.

Первые шаги инвестора: как выбрать брокера и не наткнуться на мошенников

Торговля на бирже ценных бумаг поможет получить дополнительный доход и преумножить свои сбережения. Как и другие торговые операции, покупка и продажа акций и облигаций связана...

Япония нанесла очередной удар по России: это не предел

Японское правительство ввело новые санкции против РФ.