Дефицит горючего в Украина: в правительстве нашли способ решения проблемы

Такое решение, поможет в преодолении дефицита топлива

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В украинском правительстве нашли способ преодолеть дефицит топлива для транспортных средств. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Сегодня правительство примет документ, которым мы передаем 172 заправки компании Glusco в управление государственной компании НАК Нафтогаз», – отметил глава правительства.

Данное решение, как отметил Шмыгаль, поможет в преодолении дефицита топлива на территории украинского государства.

«У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и будут работать на благо нашей страны и всех украинцев», – подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что перелом в войне с преступной армией РФ наступит уже в августе 2022 года. Также известно, что до этого времени завершится большинство сражений на территории государства, и Украина вернет все оккупированные территории.