Экономика

В США снова готовят мощную поддержку Украине: стало известно, сколько миллиардов выделят Киеву

Стало известно, что Конгресс Соединенных Штатов наряду с другими властями Вашингтона не остановились на Ленд-Лизе для нашей страны. На днях так же был утвержден законопроект о помощи Украинскому государству на миллиарды долларов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».  

«Конгрессом США был утвержден законопроект о помощи Украине на 40 миллиардов долларов. 11 из них пойдут на то, чтобы были отправлены все технические единицы из запасов Соединенных Штатов в Украинское государство. Еще 6 миллиардов пойдут на то, чтобы профинансировать инициативы содействия безопасности Украинского государства», – сказано в начале сообщения.

Кроме того, 9 миллиардов долларов выделяются для того, чтобы пополнить военные запасы. К этому же 900 миллионов долларов пойдет людям на восстановление жилья, психологическую помощь, а также на курсы английского для беженцев. Так же 54 миллиона доллара собираются отправить на здравоохранения, а также медподдержку для беженцев.

Напомним, власти США ответили Путину на причину вторжения РФ в Украину: Псаки сделала мощное заявление.

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