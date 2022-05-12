Путин снова подставил Китай: журналисты узнали, как война может ударить по союзнику РФ

Представитель СМИ из сингапурского подразделения компании Bloomberg Стивен Стапчински сообщил о том, что Кремль создал некоторые предпосылки для проблем внутри Китайской Народной Республики. В первую очередь, они коснутся зерновых культур.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале эксперт медиа отметил, что Российская Федерация создала предпосылки для начала продовольственных кризисов по всему мира. Все из-за того, что она блокирует украинский экспорт зерна.

Как выяснилось, под угрозой оказались страны Азии, Африки, а также Ближнего Востока. Это так же может коснуться Китая, который является одним из ближайших партнеров Российской Федерации.

Известно, что уже сейчас в КНР есть некоторые проблемы с урожаем. Выяснилось, что в начале марта в Министерстве сельского хозяйства Китая доложили о соответствующих проблемах. Оказалось, что на целых 20% снизился урожай озимой пшеницы. Чем в итоге это закончится для КНР, к сожалению, неясно.

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