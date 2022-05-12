Экономика

Путин снова подставил Китай: журналисты узнали, как война может ударить по союзнику РФ

Представитель СМИ из сингапурского подразделения компании Bloomberg Стивен Стапчински сообщил о том, что Кремль создал некоторые предпосылки для проблем внутри Китайской Народной Республики. В первую очередь, они коснутся зерновых культур.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале эксперт медиа отметил, что Российская Федерация создала предпосылки для начала продовольственных кризисов по всему мира. Все из-за того, что она блокирует украинский экспорт зерна.

Как выяснилось, под угрозой оказались страны Азии, Африки, а также Ближнего Востока. Это так же может коснуться Китая, который является одним из ближайших партнеров Российской Федерации.

Известно, что уже сейчас в КНР есть некоторые проблемы с урожаем. Выяснилось, что в начале марта в Министерстве сельского хозяйства Китая доложили о соответствующих проблемах. Оказалось, что на целых 20% снизился урожай озимой пшеницы. Чем в итоге это закончится для КНР, к сожалению, неясно.

Напомним, Путин чувствует себя плохо и готовит преемника – Бурлаков раскрыл, что происходит в РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В США снова готовят мощную поддержку Украине: стало известно, сколько миллиардов выделят Киеву

Стало известно, что Конгресс Соединенных Штатов наряду с другими властями Вашингтона не остановились на Ленд-Лизе для нашей страны. На днях так же был утвержден законопроект о помощи Украинскому государству на миллиарды долларов.

Власти Украины пришли к новому решению по коммуналке: стало известно, что с ней сделают

Коммунальные платежи стали довольно проблематичной темой на фоне военной агрессии РФ, а также всеобщего подорожания. Именно потому властями было принято решение о том, чтобы коммуналка окончательно не «добивала» население Украины.

Первые шаги инвестора: как выбрать брокера и не наткнуться на мошенников

Торговля на бирже ценных бумаг поможет получить дополнительный доход и преумножить свои сбережения. Как и другие торговые операции, покупка и продажа акций и облигаций связана...

Япония нанесла очередной удар по России: это не предел

Японское правительство ввело новые санкции против РФ.

Российская экономика значительно сократится – эксперт раскрыл детали

Польский эксперт высказал свое мнение.

Що таке реєстрове поповнення?

Реєстр поповнень – напрочуд зручний інструмент, який дає змогу проводити масові поповнення швидко і без додаткових комісій.