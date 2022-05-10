Российская экономика значительно сократится – эксперт раскрыл детали

Польский эксперт высказал свое мнение.

Время чтения: 54 Секунд

Из-за войны с Украиной и европейских санкций российская экономика в этом году сократится примерно на 15-20 процентов. Такое мнение высказал Якуб Рыбацки из Польского экономического института.

Как отметил Рыбацки, промышленные предприятия указывают на то, что после пандемии Covid-19 потребуется наибольшее сокращение занятости, «и это, вероятно, только начало депрессии», пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

«Мы ожидаем, что российская экономика сократится примерно на 15-20% в этом году в результате войны с Украиной и европейских санкций», – заявил эксперт.

Как он отметил, основные отрасли промышленности России зависят от импорта машин из западных стран. “Санкции перекрыли эту возможность, что приведет к коллапсу производства”, – указал он. Он добавил, что рецессия также затрагивает коммерческий сектор и сектор услуг. «Санкции также заморозили доступ потребителей к некоторым товарам и услугам, что связано с дефицитом продукции. В результате увеличивается инфляция и снижается покупательная способность заработной платы», – пояснил он.

Эксперт отметил, что рецессию усугубит вступление в силу эмбарго ЕС на российскую нефть — на него приходится почти 40 процентов экспорта России.

Ранее мы сообщали, что Путин выступил с короткой речью на 9 мая.