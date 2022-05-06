Экономика

Орбан о санкциях против России: историческое поражение

Пророссийский политик продолжает поддерживать Москву.

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Ни Венгрия, ни весь Евросоюз не готовы принять и реализовать меры, предложенные Европейской Комиссией. Об этом заявил Виктор Орбан в письме главе Еврокомиссии. Он назвал реализацию нового пакета санкций «исторической катастрофой».

Принятие запланированного шестого пакета санкций ЕС против России станет исторической катастрофой, так оценил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет УРА-Информ со ссылкой на Financial Times.

«Ни Венгрия, ни весь Евросоюз не готовы принять и реализовать меры, предложенные Комиссией. Санкции могут быть приняты, если во всех государствах-членах будут соблюдены все необходимые условия», заявил Орбан.

Как подчеркнул Орбан, Еврокомиссия не может создать ситуацию, при которой санкции навредят Венгрии больше, чем России.

По словам главы венгерского правительства, принятие предлагаемых санкций потребует значительного развития инфраструктуры поставок энергоресурсов и основательной реконструкции системы НПЗ. По его словам, эти проекты требуют времени и инвестиций, которые невозможно финансировать на рыночных условиях.

Ранее мы сообщали, что Венгрия намеревалась тоже атаковать Украину.

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