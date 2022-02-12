В ОРДЛО десятки тысяч жителей не смогут получить украинские пенсии: Верещук прогнозирует серьёзные проблемы и «коллапс» 

Вице-премьер министром, министром по вопросам реинтерации временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук было заявлено, что многие жители ОРДЛО могут остаться без украинских пенсий и соцвыплат из-за действий со стороны РФ.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Она отметила, что из-за того, что со стороны незаконных военных формирований блокируются КПВВ, граждане Украины с 2020 года не могут пересечь линию разграничения. С целью дальнейшего прохождения идентификации в финансовом учреждении, замены своих карт, действие которых уже истёк на новые и продолжения получения своих денег:

«Мы пошли на политический шаг и продлили срок действия карт Ощадбанка до 01.04. 2022 года. К сожалению, с начала нынешнего года очень мало людей прошли идентификацию в банке. И на данный момент представители Ощадбанка сигнализируют: если люди не начнут процедуру уже в феврале, то в марте возможности банка не позволят всем желающим получить обновленные карты».

Со слов Верещук, это может привести к определенному коллапсу, так как с 1 апреля десятки тысяч граждан лишатся права получить положенные им выплаты. При этом, отмечает она, на КПВВ уже есть «Ощадбанки», людям просто необходимо пересечь линию соприкосновения. Но РФ все еще продолжает блокировать это со своей стороны.

Так же Верещук добавила, что данные действия НВФ указывают на серьёзное ограничение прав и свобод граждан, которые проживают в ОРДЛО.

Напомним, ранее сообщалось, Власти Украины обратились к «Ощадбанку» с просьбой о продлении срока действия карт для переселенцев с Донбасса.